Apple: ecco come sta andando il modem C1 di iPhone 16e

Dopo i test di marzo scorso, Ookla, la società di intelligence di rete nota a livello mondiale per il suo strumento Speedtest, ha voluto nuovamente mettere alla prova il primo modem proprietario di Apple, il C1 attualmente presente su iPhone 16e che è stato presentato a febbraio e che probabilmente giungerà anche su iPhone 17 Air. Ciò che ne è emerso è che il comportamento è simile a quello del modem di Qualcomm.

Apple: Ookla esamina nuovamente le prestazioni del modem C1

Andando più nello specifico, Ookla ha evidenziato che l’iPhone 16e con il modem C1 progettato su misura di Apple si comporta in modo simile all’iPhone 16 standard con il modem Snapdragon X71 di Qualcomm nella grande maggioranza dei mercati che ha esaminato. Tuttavia, è bene considerare che i risultati possono essere soggetti a considerevoli variazioni in base al vettore e al paese di riferimento.

Per fare degli esempi concreti, Ookla ha riferito che la velocità media di download in 5G per l’iPhone 16 standard sulla rete di T-Mobile negli Stati Uniti era di 317 Mbps, rispetto ai 252 Mbps sull’iPhone 16e. Tuttavia, su una rete spagnola non specificata, ha detto che l’iPhone 16e ha raggiunto una velocità media di download 5G di 139 Mbps, superando l’iPhone 16 a 110 Mbps.

Su scala internazionale, Oookla osserva che gli iPhone 16 sono più performanti in presenza di reti avanzate e sofisticate, mentre gli iPhone 16e garantiscono più solidità in corrispondenza di reti più scarse. Sembra pertanto che il colosso di Cupertino abbia deciso di ottimizzare il suo modem per l’affidabilità invece che puntare tutto sulle prestazioni.