Apple modem C1: prestazioni migliori del previsto

Apple C1 è il primo modem 5G dell’azienda di Cupertino. È stato integrato nel nuovo iPhone 16e e verrà utilizzato anche negli iPhone 17. Non può competere con i modem di Qualcomm, ma le prestazioni sono migliori del previsto. Ookla ha effettuato un confronto con il modem Qualcomm X71 5G dell’iPhone 16.

Buone prestazioni senza mmWave

I test sono basati sui risultati ottenuti con Speedtest dagli utenti statunitensi che usano le reti 5G di AT&T, T-Mobile e Verizon tra il 1 marzo e il 12 marzo. Il modem C1 di Apple supporta solo le frequenze sub-6GHz, mentre quello di Qualcomm supporta anche le frequenze mmWave (bisognerà attendere la versione aggiornata e il modem C2).

Considerando i test effettuati sulle reti dei tre operatori telefonici, il modem C1 ha raggiunto i 560,4 Mbps in download per la maggioranza degli utenti. Il modem X71 ha raggiunto invece i 756,13 Mbps.

Come previsto, i risultati dipendono fortemente dalla qualità della rete. Sulla rete di T-Mobile è stata raggiunta una velocità media di 264,71 Mbps contro i 226,90 Mbps di AT&T e i 140,77 Mbps di Verizon. Il modem X71 dell’iPhone 16 raggiunge invece i 357,47 Mbps. La differenza è dovuta principalmente alle limitate capacità del modem C1 sulle reti 5G SA (standalone), come quella di T-Mobile. Sulle reti 5G NSA di AT&T e Verizon, il modem di Apple è più veloce del modem di Qualcomm in download.

Per quanto riguarda invece le prestazioni in upload, il modem C1 offre prestazioni quasi simili al modem X71 sulla rete di T-Mobile, mentre supera nettamente il rivale sulle reti di AT&T e Verizon. La velocità massima rilevata è 14,91 Mbps.

Nonostante l’assenza del supporto mmWave, Apple ha progettato un ottimo modem 5G. Tra l’altro è anche più efficiente del modem di Qualcomm. L’autonomia massima della batteria dell’iPhone 16e è 26 ore (riproduzione video), mentre quella dell’iPhone 16 è 22 ore.