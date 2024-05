Apple: ecco perché non esiste un Mac touch

Perché mai Apple non ha ancora rilasciato un Mac dotato di tecnologia touch? A dare risposta ci ha pensato la stessa azienda di Cupertino, prendendo come punto di partenza su questa riflessione il chip M4 presente sui nuovi iPad Pro da poco presentati.

Apple: iPad e Mac sono diversi, ma complementari

Il potente processore che trova posto sui nuovi tablet della “mela morsicata” è stato pensato anche per Mac, ma ancora non è apparso sui computer dell’azienda. Per la prima volta dal lancio di Apple Silicon, il chip M4 rappresenta quindi un’esclusiva del tablet di Apple e non è arrivato prima su Mac.

In un’intervista al The Wall Street Journal recente rilasciata da Tom Boger, un dirigente Apple, viene spiegato che l’azienda non vede iPad e Mac come concorrenti, bensì come prodotti complementari. L’iPad funge da “dispositivo touch-first”, mentre il Mac si utilizza solo per “manipolazione indiretta”.

Anche sulla base di ciò, la “mela morsicata” ritiene completamente diversi, ma strettamente legati tra loro i sistemi operativi alla base di iPad e Mac. Con l’ecosistema integrato di Apple, ad esempio Continuity, gli iPad vengono considerati degli strumenti utili per estendere l’esperienza d’uso di un Mac.

Sarebbero pertanto queste le motivazioni in base a cui sino ad ora Apple non ha mai rilasciato un Mac con touch screen, ma non è da escludere l’ipotesi che in futuro le cose possano cambiare. Boger ha infatti affermato che non può asserire che Apple non cambierà mai idea sul da farsi. Come evolverà effettivamente la situazione lo si potrà scoprire solo con il tempo, ma nel mentre le indiscrezioni al riguardo continuano a susseguirsi.