Apple Fitness+: ora su iPhone senza Apple Watch

Apple Fitness+ è il servizio di Apple che offre una libreria di oltre 3.000 video di allenamento per molte tipologie di sport e svariate tecniche di meditazione, con nuovi contenuti aggiunti settimanalmente. È fruibile da tutti coloro che posseggono Apple Watch e, d’ora in avanti, pure da chi dello smartwatch del gruppo di Cupertino non vuole saperne nulla, ma possiede un iPhone.

Apple Fitness+: su iPhone senza smartwatch con iOS 16.1 e successivi

Come era stato anticipato in occasione dell’evento Apple del 7 settembre scorso, quello durante cui sono stati presentati i nuovi modelli di “melafonino”, adesso è finalmente possibile usare Apple Fintess+ su iPhone senza Apple Watch, a condizione che sia stato eseguito l’aggiornamento a iOS 16.1. La novità è stata implementata nella seconda beta della relase in questione, distribuita nelle scorse ore.

In principio, Apple non aveva indicato una data esatta per la disponibilità, limitandosi solo a far sapere che ciò sarebbe accaduto in un secondo momento, in autunno, in 21 Paesi, tra cui l’Italia. Molti utenti sui social, però, adesso riferiscono che Apple Fitness+ sta funzionando anche su iPhone.

Insomma, è sicuramente una bella novità, ma è bene considerare che vige una sostanziale differenza di funzionamento tra l’adoperare Apple Fitness+ con e senza Apple Watch: nel primo caso agli utenti vengono mostrati vari parametri in tempo reale durante le sessioni di allenamento, come la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, per i quali sono necessari i sensori dello smartwatch, mentre nel secondo no.

Da tenere presente che dei riferimenti sono contenuti pure nell’ultima beta di tvOS 16.1 per Apple TV su cui è stata trovata una sezione che permette agli utenti di collegare un iPhone per gli allenamenti con Apple Fitness+ senza dover adoperare l’orologio, appunto.