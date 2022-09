iOS 16.1: icona della batteria migliora e altre novità

Il debutto di iOS 16 è ufficialmente avvenuto da qualche giorno e la maggior parte dei possessori di iPhone si è rivelata particolarmente entusiasta delle caratteristiche del nuovo sistema operativo destinato ai propri device, ma in molti si sono pure lamentati di alcune feature probabilmente non esattamente studiate a puntino. Consapevole della cosa, Apple si è messa al lavoro su ciò che non andava e con il rilascio di iOS 16.1 beta 2 avvenuto nelle corse ore ha dimostrato di essere riuscita a rimediare.

iOS 16.1: migliora l’icona della batteria, il copia e incolla e altre novità

Con la nuova beta della prossima relase di iOS 16, infatti, il gruppo di Cupertino ha innanzitutto rivisto l’icona della batteria che adesso oltre a mostrare la percentuale come già accadeva presenta altresì un grado di pienezza variabile in base alla capacità residua della carica, fornendo quindi un’indicazione visiva immediata ed evitando facili sviste da parte degli utenti.

Sono state pure modificate altre animazioni relative allo stato di carica e al risparmio energetico, come ad esempio la possibilità di vedere la percentuale della batteria anche sulla schermata di blocco quando il dispositivo viene collegato all’alimentazione elettrica.

Un’ulteriore importante novità che iOS 16.1 porta in dote è la correzione del fastidioso bug del copia e incolla, per cui con l’update non verrà più chiesto ripetutamente agli utenti di copiare e incollare appunti in un’app, ma sarà comunque visualizzato un messaggio di avviso quando un’applicazione accede agli appunti in automatico.

Da tenere presente che la beta 2 di iOS 16.1 risolve anche un problema legato alla gesture di sistema delle tre dita che causava spesso la visualizzazione del menu di sistema o l’annullamento/ripristino degli avvisi di azione della pasteboard.