iOS 16: la percentuale della batteria solo su alcuni iPhone

Con il rilascio di iOS 16 avvenuto a inizio settimana gli iPhone godono ora di svariate nuove feature, alcune di maggior rilievo, altre un po’ meno, ma comunque tutte (o quasi) capaci di migliorare l’esperienza d’uso. Tra le varie funzionalità implementate vi è stato pure il tanto auspicato ritorno della percentuale della batteria in primo piano nella barra di stato. Peccato però che non è attivabile da tutti.

iOS 16: niente percentuale della batteria su iPhone XR, 11, 12 mini e 13 mini

La percentuale della batteria non è infatti una fature disponibile per tutti i modelli di iPhone. A confermare la cosa ci ha pensato la stessa Apple con una pagina di supporto pubblicata nelle scorse ore, tramite la quale ha indicato quali dei suoi smartphone non possono accedere alla funzione.

Per la precisione, gli unici iPhone esclusi dalla possibilità di abilitare la visualizzazione della percentuale della batteria sono: iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini.

Non viene fornita nessuna spiegazione particolare del perché di questa scelta, ma teoricamente la causa è da ricercare nella bassa definizione del display dei modelli di iPhone con LCD e nelle dimensioni eccessivamente ridotte dello schermo delle varianti mini, il che impedirebbe di visualizzare in maniera corretta la percentuale della batteria

Da tenere presente che la nuova icona sta facendo discutere non soltanto per le motivazioni appena indicate, ma anche per il suo design: Apple ha scelto di mostrare un’icona sempre piena con la percentuale indicata all’interno, il che fa venire meno l’informazione visiva sullo stato della carica. Solo quando la batteria arriva al 20% o al di sotto l’icona diventa di colore rosso e il resto traslucido.