Apple Fitness+ promette qualcosa di grande per il 2026

Apple ha chiuso il 2025 come sempre: con un teaser criptico che promette cose epocali senza dire nemmeno vagamente di cosa si tratta. Sul profilo Instagram di Apple Fitness+ è comparso un video intitolato “Something BIG”, Qualcosa di GRANDE, con tanto di maiuscole per farci capire che è proprio GRANDE, dove diverse persone leggono un giornale fittizio chiamato “Apple Fitness+ Times”.

Apple promette grandi novità per Fitness+ nel 2026: cosa aspettarsi

Gira voce che Apple Fitness+ abbia grandi piani per il 2026… restate sintonizzati! , dice il post. In realtà il teaser non dice niente. Il finto quotidiano mostrato nel teaser è pieno di titoli che sono capolavori di non-informazione (“Cosa sta pianificando Apple Fitness+ per il nuovo anno?”; “Qualcosa di grande sta arrivando su Apple Fitness+”; “Il conto alla rovescia ha inizio. Apple Fitness+ 2026 è quasi qui”; “I piani per il 2026 sono ancora segreti – per ora”).

Il teaser afferma che gli esperti prevedono che gennaio sarà un mese da tenere d’occhio, probabilmente vuol dire che il team marketing di Apple lancerà qualcosa a gennaio, ma detto così è più figo…

Non è una coincidenza che Apple punti a gennaio per annunciare novità su Fitness+. È il mese dove milioni di persone si svegliano con i sensi di colpa post-natalizi, si guardano allo specchio e decidono che quest’anno si rimetteranno in forma. Le palestre vedono picchi di iscrizioni che crollano puntualmente a marzo, le app di fitness vedono download record seguiti da disinstallazioni massive, e i servizi di abbonamento come Fitness+ raccolgono nuovi utenti che pagheranno per tre mesi prima di dimenticarsi completamente della loro esistenza.

Apple ha rilasciato nuove funzioni per Fitness+ proprio a gennaio 2025, seguite da oltre 90 dispositivi, aggiornamenti software e altri annunci nel corso dell’anno. È una strategia collaudata: colpisci quando la motivazione è alta e il portafoglio è ancora aperto dopo le spese natalizie ma prima che arrivi la mazzata della carta di credito.

Fitness+ è attivo da cinque anni e questo mese ha visto la sua più grande espansione geografica, debuttando in 28 nuovi mercati tra cui Cile, Hong Kong, India, Paesi Bassi, Singapore e Taiwan. Più mercati significa più utenti potenziali da convertire, e gennaio è il momento perfetto per spingere quella conversione.

Il medico virtuale con l’AI che forse arriverà (o no)

Secondo indiscrezioni precedenti, Apple starebbe lavorando a un agente AI che dovrebbe fungere da medico. L’idea sarebbe combinare tutti i dati sanitari raccolti dai dispositivi Apple, iPhone, Apple Watch, AirPods, e usarli per generare raccomandazioni personalizzate sulla salute.

Apple ha condotto uno studio chiamato Apple Health Study focalizzato su come i dispositivi mobili possano migliorare la salute fisica e mentale, esplorando le connessioni tra diverse aree del benessere. L’assistente AI sanitario combinerebbe tutte queste informazioni in un unico sistema che dice cosa fare per stare meglio.

Siri migliora

Si prevede che anche Siri riceverà un importante aggiornamento con iOS 19.4 o qualunque sia la versione corrente del 2026. Siri riceve aggiornamenti praticamente ogni anno da quando esiste, con risultati alterni. Ma questa volta potrebbe essere diverso, perché c’è l’intelligenza artificiale di mezzo.

È improbabile che il teaser di Fitness+ sia direttamente collegato all’agente AI sanitario non ancora rilasciato. Solitamente Apple svela i grandi annunci durante la WWDC di giugno, tenendo gennaio per aggiornamenti più piccoli e mirati. Il “qualcosa di grande” promesso è probabilmente qualcosa di grande nel contesto di Fitness+.

Magari nuove categorie di allenamenti, istruttori famosi, integrazioni migliori con Apple Watch, programmi personalizzati basati sugli obiettivi. Tutte cose utili e gradite, ma non esattamente rivoluzionarie. Apple ha l’abitudine di gonfiare gli annunci minori per far sembrare ogni aggiornamento un evento epocale, e questo teaser ne è l’ennesima dimostrazione.

Non resta che aspettare gennaio per scoprire se il “qualcosa di grande” sarà effettivamente grande o se sarà solo marketing ben confezionato.