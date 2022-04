Apple: foto e nuovi dettagli del doppio caricatore

Nei giorni scorsi, hanno iniziato a circolare online alcune indiscrezioni riguardo il fatto che Apple avesse in cantiere il lancio di un nuovo doppio caricatore USB-C da 35W. A suggerire la cosa è stata la stessa azienda della “mela morsicata”, pubblicando, probabilmente per errore, un documento di supporto apposito sul suo sito Web ufficiale. Adesso, però, occorre tornare sulla questione: sono spuntante online le immagini dell’alimentatore e alcuni nuovi dettagli ad esso relativi.

Apple: foto e specifiche del doppio alimentatore USB-C da 35W

L’account Twitter ChargerLAB ha infatti condiviso quelle che dovrebbero essere le foto del presunto nuovo alimentatore, nella versione con lame parallele piatte con fori, tipica di Giappone e America del Nord.

Dalle immagini, la più esplicativa delle quali visibile di seguito, ciò che si evince è che l’alimentatore è compatto ed è dotato di due porte USB-C posizionate fianco a fianco e non una sopra l’altra come per la maggior parte delle soluzioni analoghe in commercio. Inoltre, integra un attacco pieghevole e dei rientri circolari collocati lateralmente che dovrebbero servire a migliorare l’ergonomia quando viene effettuata la rimozione dalla presa di corrente.

Un dispositivo di questo tipo, con due porte USB-C, permetterebbe di caricare più dispositivi contemporaneamente, ad esempio un iPhone e un Apple Watch, andandosi a rivelare particolarmente utile in abbinamento a vari dispositivi Apple. Chiaramente, va considerato che utilizzando entrambe le porte del caricatore in simultanea, l’alimentazione sarà divisa tra i due dispositivi collegati, ma l’energia erogata sarà comunque sufficiente per caricarli insieme, se rispondenti alle specifiche supportate.

Ad ogni modo, non è chiaro quando Apple intenda lanciare questo nuovo alimentatore, ma è probabile che possa arrivare in autunno, in contemporanea al lancio di iPhone 14.