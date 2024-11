Apple ha iniziato a vendere pubblicità diretta

Apple continua a espandere il proprio business pubblicitario e proprio a tal riguardo nelle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui l’azienda ha iniziato a vendere direttamente gli annunci mostrati nell’app Apple News. Si tratta di una mossa che conferma l’intenzione della “mela morsicata” di potenziare il più possibile quelle che sono le entrate legate ai propri servizi.

Apple: vendita diretta di pubblicità nell’app Apple News

Vendere direttamente gli annunci nell’app Apple News potrebbe infatti trasformarsi in una fonte significativa di guadagno, senza contare che in tal modo gli editori potrebbero essere incentivati a utilizzare la piattaforma per distribuire i propri contenuti.

In base a quanto emerso, gli editori che pubblicano contenuti su Apple News dovrebbero ricevere una quota del 70% sui ricavi derivanti dagli annunci venduti direttamente da Apple nei loro articoli. In alternativa, dovrebbero poter continuare a vendere in autonomia gli spazi pubblicitari, andando in tal modo a trarre il 100% dei ricavi generati.

Da tenere presente che il gruppo capitanato da Tim Cook ha già sperimentato modelli simili, ad esempio nell’App Store, introducendo nel 2022 gli annunci nella scheda “Oggi” e in quella “Potrebbe piacerti anche”, permettendo così agli sviluppatori di promuovere le proprie app a un pubblico decisamente ben più ampio, andando a segnare un cambiamento di rotta drastico, visto e considerato che per la prima volta in assoluto la pubblicità ha fatto capolino nella sezione iniziale dello store delle app di Apple, dove invece in precedenza figuravano solo ed esclusivamente suggerimenti e contenuti selezionati dalla redazione.