Apple: HomePod con display in produzione dopo la WWDC

Secondo Ming-Chi Kuo, noto analista della catena di approvvigionamento di Apple, il nuovo HomePod con schermo, di cui si discute ormai da diverso tempo a questa parte, entrerà in produzione di massa proprio quest’anno, per la precisione nel terzo trimestre del 2025.

Apple: HomePod con display in produzione di massa nel terzo trimestre del 2025

Pur non definendolo alla stessa maniera, il riferimento è con ogni probabilità al presunto hub per la casa intelligente di Apple, che dovrebbe avere uno schermo quadrato simile a un iPad che può essere collegato a una base di altoparlanti simile a un HomePod o montato su una parete. Se la sua tempista è accurata, il dispositivo dovrebbe entrare in produzione di massa dopo la conferenza annuale degli sviluppatori WWDC che il colosso di Cupertino tiene a giugno.

Da tenere presente che Kuo aveva originariamente previsto che l’HomePod con schermo sarebbe entrato in produzione di massa nel primo trimestre del 2025, ma ha riferito che il tutto è stato rimandato a causa di problemi di sviluppo software, alcuni dei quali legati ad Apple Intelligence.

La scorsa settimana, Apple ha informato che la versione più personalizzata di Siri che ha presentato in anteprima al WWDC 2024 sta richiedendo più tempo del previsto e ora prevede di lanciare le nuove funzionalità il prossimo anno. Di conseguenza, avrebbe senso, se anche l’hub per la casa intelligente di Apple fosse stato posticipato.

Kuo ha asserito che un altro motivo alla base del ritardo del dispositivo è garantire che l’interfaccia dello stesso si allinei con gli aggiornamenti software in arrivo entro la fine dell’anno, incluso iOS 19.