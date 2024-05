Apple: i MacBook pieghevoli potrebbero arrivare nel 2026

Da tempo circolano voci in merito all’intenzione di Apple di rendere disponibili sul mercato nuovi modelli di MacBook in formato pieghevole. A tal riguardo, a marzo scorso, Ming-Chi Kuo aveva riferito che una soluzione del genere sarebbe arrivata sul mercato nel 2027, ma nel corso delle ultime ore l’analista ha rettificato, affermando che il nuovo hardware potrebbe raggiungere i consumatori nel 2026.

Apple: MacBook pieghevole da 20 pollici e da 18,8 pollici nel 2026

Andando più in dettaglio, Kuo sostiene che Apple possa essere al lavoro su un device con un display da 20 pollici o anche su una versione più piccola da 18,8 pollici.

Quando lo schermo è chiuso, la versione da 20 pollici potrebbe avere una dimensione simile a quella di un MacBook da 14 pollici o da 15 pollici, mentre lo schermo da 18,8 pollici occuperebbe lo spazio di un MacBook da 13 pollici o da 14 pollici.

Per la progettazione di questi nuovi schermi, che rappresenterebbero un punto di rottura con la tecnologia tradizionale, il colosso di Cupertino si starebbe affidando a LG, con l’intento di creare un display non soggetto a pieghe visibili con l’utilizzo nel corso del tempo, un difetto, questo, che va purtroppo a caratterizzare molti device pieghevoli attualmente presenti sul mercato e che chiaramente non consente di godere a pieno dell’esperienza.

Da tenere presente che Kuo non è l’unico ad aver avanzato tale ipotesi. In precedenza, infatti, anche l’analista Ross Young aveva suggerito la stessa tesi e ancora prima l’autorevole giornalista Mark Gurman aveva parlato del possibile lancio di un dispositivo ibrido tra un MacBook e un iPad, di tipo pieghevole, con diagonale da 20 pollici e con tastiera touch e senza alcun trackpad.