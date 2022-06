Apple: il nuovo iPad da 14 pollici non sarà Pro

Durante gli ultimi giorni, sono state diffuse alcune indiscrezioni riguardo le intenzioni di Apple di lanciare un ulteriore modello di iPad da 14 pollici che potrebbe andare ad espandere la linea Pro. Stano però a un più recente report dell’analista Ross Young, pare che il nuovo tablet del gruppo della “mela morsicata” non apparterà alla gamma in questione.

iPad: nuovo modello da 14 pollici senza ProMotion

L’analista ha infatti condiviso alcuni tweet visibili solo dai follower a pagamento nei quali parla del prossimo iPad da 14 pollici, dichiarando che questo sarà sprovvisto di display ProMotion, ovvero la funzione che gestisce la frequenza variabile dello schermo sino a 120 Hz, di conseguenza non andrà a posizionarsi sulla fascia alta del mercato.

Ross Young ha altresì comunicato che il tablet non avrà un pannello Mini LED come quello che si trova sull’attuale iPad Pro da 12,9 pollici (che tra l’altro è in vendita su Amazon a prezzo scontato del 12% nella versione Wi-Fi da 256 GB), dato che conferma ulteriormente il fatto che il nuovo dispositivo non farà parte della serie Pro.

Le dichiarazioni rilasciate sono alquanto strane, questo va detto, in quanto non ci si aspetterebbe che il modello di iPad più grande a listino non faccia parte della gamma Pro, ma Ross Young è in genere molto affidabile e quindi è bene dare credito alle sue rivelazioni, pur non essendo assolutamente da escludere che possano poi risultare inesatte.

Ad ogni modo, potrebbe darsi che Apple stia mirando a proporre dimensioni maggiori anche per i modelli non di punta, per così dire, dei suoi dispositivi, ma la situazione sarà sicuramente più chiara quando verranno presentati i nuovi iPhone 14 questo autunno.

