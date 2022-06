Apple: iPad Pro da 14 pollici con M2 in cantiere?

Per la gioia di coloro che attendono trepidanti un modello di iPad Pro più grande, pare proprio che Apple sia al lavoro sulla cosa, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Il gruppo di Cupertino starebbe infatti lavorando a un nuovo dispositivo della categoria con display da 14,1 pollici e processore M2.

iPad Pro: in arrivo con display da 14,1 pollici, mini-LED, ProMotion e chip M2

L’indiscrezione è stata inizialmente riferita via Twitter da Majin Bu, leaker che gode di una certa attendibilità, e poi confermata da Ross Young, analista e CEO della Display Supply Chain Consultants, secondo cui il tablet sarà altresì dotato di display mini-LED con tecnologia ProMotion.

L’iPad Pro in questione, però, non sarebbe l’unico in programma. Andando più in dettaglio, l’azienda capitanata da Tim Cook intende comunque lanciare un modello da 11 pollici per il quale non sono tuttavia previsti cambiamenti importanti, mentre per quel che concerne il modello da 12,9 pollici sono attese cornici più sottili (a questo proposito, le versioni 2021 dei dispositivi sono attualmente in vendita su Amazon a prezzi spesso vantaggiosi rispetto a quelli di listino, sia nella versione più piccola che in quella più grande).

Inoltre, secondo Majin Bu, nel codice di iPadOS 16, rilasciato agli sviluppatori in versione beta dopo la presentazione avvenuta in occasione della WWDC 2022 insieme a iOS 16 e altre novità, ci sarebbero evidenze di un iPad Pro con un display ancora più grande. Per l’annuncio di tutto, è probabile che si debba attendere il prossimo autunno. Per Ross Young invece, sarebbe assai più probabile l’annuncio in un secondo momento, nel primo trimestre del 2023.

