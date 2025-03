Apple: il nuovo Mac Studio sta per arrivare

Questa settimana sembra essere particolarmente ricca di annunci per Apple. Infatti, oltre ai nuovi iPad e iPad Air già annunciati, l’azienda dovrebbe togliere i veli al MacBook Air M4 e, in base alle più recenti indiscrezioni, anche a un inedito modello di Mac Studio.

Mac Studio: nuovo modello atteso questa settimana

A riferire lo scenario è stato Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore, comunicando che il colosso di Cupertino potrebbe per l’appunto lanciare un Mac Studio aggiornato proprio questa settimana e che la nuova macchina dovrebbe essere dotata del chip M4 Max visto per la prima volta in azione sui modelli MacBook Pro del 2024.

Non è invece previsto un chip M4 Ultra, almeno non al momento. Di contro, potrebbe esserci una versione del Mac Studio che utilizza un chip M3 Ultra. Apple non ha rilasciato un chip M3 Ultra insieme alla gamma di chip M3, pertanto sarebbe un nuovo processore anche se non fa parte dell’attuale famiglia M4. Da tenere presente che l’attuale Mac Studio ha un chip M2 Ultra, così come il Mac Pro.

I chip “Ultra” di Apple altro non sono che due dei chip “Max” collegati tra loro, ma l’M3 Maxdoes non ha la funzione di interconnessione UltraFusion che consente di raddoppiare i chip Max. L’M3 Ultra sarebbe probabilmente un chip autonomo che si allontana dai precedenti chip Ultra che Apple ha rilasciato.

Poiché è improbabile che l’M3 Ultra sia un chip M3 Max raddoppiato, non è del tutto chiaro cosa ci si possa aspettare in termini di prestazioni, ma la “mela morsicata” ha più flessibilità per modificare i core del processore e aggiungere ulteriore potenza della GPU.

Mark Gurman suggerisce che Apple potrebbe optare per proporre un chip M3 Ultra nel Mac Studio per distinguerlo da un Mac Pro con un futuro chip M4 Ultra.