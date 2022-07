Apple: il secondo modello del visore arriverà prima

Continuano a circolare le indiscrezioni riguardo il visore AR/VR che Apple intende lanciare. Per il momento non vi è ancora nulla di ufficiale, ma secondo precedenti indiscrezioni il dispositivo farà il suo debutto nel 2023. A confermare la suddetta testi ci ha pensato anche la testata coreana ETNews, citando fonti della filiera produttiva.

Apple: il primo visore AR/VR nel 2023, la seconda generazione nel 2024

Andando più in dettaglio, i fornitori di Apple si sarebbero già attivati per la realizzazione di componenti, in modo tale da poter arrivare alla produzione in massa nel quarto trimestre del 2022, ovvero tra settembre e dicembre, per poi lanciare il prodotto sul mercato l’anno successivo. Essendo i primi, i volumi produttivi non dovrebbero essere elevati.

Stando a quanto dichiarato, il display micro OLED dovrebbe essere fornito da Samsung e da LG Display, i moduli per il rilevamento 3D da LG Innotek e le fotocamere proverrebbero da un fornitore cinese non citato in quanto saranno di fascia medio bassa.

Il dispositivo in questione sarebbe stato progettato con focus su intrattenimento e giochi, ma un tentativo più appagante e performante, destinato a una fascia d’utenza ancora più esigente, verrà fatto con il modello di seconda generazione, il quale, sempre attenendosi alle informazioni in possesso del media coreano, dovrebbe debuttare nel 2024, ovvero un anno prima del periodo di lancio inizialmente preventivato.

È proprio il modello di seconda generazione, a quanto pare, il visore AR/VR su cui l’azienda di Cupertino intende effettivamente puntare, molto più leggero del primo, capace di effettuare telefonate e dotato di fotocamere di qualità eccelsa.