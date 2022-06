Apple: visore AR/VR in arrivo a gennaio 2023?

Nelle scorse ore Tim Cook ha fornito delle dichiarazioni relative al rapporto tra Apple e la realtà aumentata che hanno lasciato ben sperare circa il lancio del tanto chiacchierato visore AR/VR dell’azienda e che a quanto pare hanno alimentato i rumor diffusi successivamente, in base ai quali l’attesissimo dispositivo potrebbe arrivare a gennaio del 2023.

Apple: il visore AR/VR a gennaio 2023

A riferire la buona nuova è stato l’analista Ming-Chi Kuo, il quale vede il visore come un vero e proprio punto di svolta per il settore, affermando che sebbene Apple abbia più volte ribadito la sua attenzione sulla realtà aumentata, un supporto del genere potrebbe offrire una eccellente esperienza immersiva. Inoltre, il lancio del visore dovrebbe andare a incentivare maggiormente la domanda per il settore dell’intrattenimento, sia sul fronte gaming che su quello multimediale.

Ming-Chi Kuo ritiene altresì che il visore sarà il prodotto più complesso di sempre mai realizzato da Apple e che molti dei fornitori che già lavorano per l’azienda sono coinvolti nella catena di approvvigionamento.

È da mettere in conto pure il fatto che dopo il lancio del dispositivo, numerose aziende rivali faranno a gara per imitare il prodotto, conducendo il settore dell’hardware dei visori verso uno stadio successivo di rapida crescita, tutto a beneficio dei relativi servizi e dell’ecosistema dei contenuti.

L’analista riferisce altresì che la posizione di Apple nel suo complesso nel settore comporterà per l’azienda svariati vantaggi, compresa l’opportunità di evitare l’adesione al consorzio Metaverse Standards Forum nato a giugno 2022.