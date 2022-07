Apple: iMac Pro sta per tornare, con M3 Pro e Max

È ormai da tempo che si parla a più riprese del lancio di un nuovo iMac Pro con processore proprietario di Apple, ma è sempre ormai da tempo che tutte le indiscrezioni al riguardo si rivelano in realtà infondate, almeno nel breve termine. Nelle scorse ore, però, Mark Gurman di Bloomberg ha riportato in auge l’argomento, dichiarando che il gruppo di Cupertino dovrebbe attualmente essere al lavoro su almeno due modelli del computer in questione, i quali giungeranno in futuro sul mercato con chip M3.

iMac Pro: in arrivo con chip M3 in versione Pro e Max

Andando più in dettaglio, il giornalista ipotizza che in quel di Apple stiano pianificando il lancio di un inedito modello di iMac di fascia alta, appartenente appunto alla gamma Pro, che dovrebbe montare, in base al tipo di configurazione scelta, il prossimo SoC proprietario M3 Pro oppure quello M3 Max.

Non vengono forniti ulteriori dettagli, Mark Gurman preferisce essere prudente, motivo per cui mancano informazioni anche sulle dimensioni del display, ma presumibilmente sarà più grande di quello dei nuovi iMac da 24 pollici, quindi teoricamente con una diagonale da 27 pollici. La cosa, comunque, non è assolutamente da dare per scontata, senza contare che potrebbero pure essere previste più opzioni.

Per quel che concerne i chip M3, invece, attualmente non si hanno molte notizie, ad eccezione del fatto che dovrebbero essere frutto di un procedimento produttivo a 3 nanometri messo in atto da TSMC e che se tutto andrà come previsto saranno disponibili a partire dal 2023.

