Apple, in arrivo un alimentatore GaN da 30W

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, nel futuro di Apple ci sarebbe un nuovo alimentatore da 30W pensato per ricaricare il nuovo MacBook Air che potrebbe essere presentato oggi, durante l’evento “Peek performance”, e che andrebbe a caratterizzarsi per l’impiego della tecnologia GaN. A riferire la cosa è stato l’analista Ming-Chi Kuo, che solitamente è piuttosto affidabile.

Apple: un caricabatterie GaN da 30W per MacBook Air

Già lo scorso anno, Apple aveva presentato un caricatore USB-C del genere, ma da 140W, proprio per questo di dimensioni superiori e destinato al nuovo MacBook Pro da 16 pollici. La versione meno potente e di dimensioni maggiormente contenute che è stata pronosticata potrebbe quindi rivelarsi una soluzione ancora migliore in fatto di portabilità, oltre che, ovviamente, di potenza per i dispositivi che necessitano di minore energia.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la tecnologia GaN si basa sul nitruro di gallio, un materiale recentemente impiegato nei semiconduttori dei caricabatterie. All’inizio degli anni ’90 veniva sfruttato per la fabbricazione dei LED, ma successivamente è diventato popolare anche per gli impianti a pannelli solari sui satelliti. Il suo vantaggio principale, per quel che concerne l’impiego nella produzione degli alimentatori, è che procedure una minore quantità di calore, il che consente ai componenti di essere più vicini tra loro e, di conseguenza, di realizzare dei caricabatterie di dimensioni notevolmente ridotte senza però andare ad inficiarne performance e standard.

Da notare che attualmente diversi produttori terzi hanno già costruito con notevole successo caricatori basati sulla tecnologia GaN. Basti pensare a Belkin, noto partner di Apple, e ad Anker. Quindi non è assolutamente da escludere il fatto che poco alla volta il gruppo di Cupertino possa valutare di dire definitivamente addio al silicio in favore di quest’altra tecnologia.