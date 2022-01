Apple: in arrivo un iMac Pro con CPU a 12 core

Ad aprile dello scorso anno Apple ha lanciato sul mercato i nuovi iMac 24″ con processore Apple Silicon M1, rinnovati nell'estetica e nell'hardware, ma non ritenuti soddisfacenti dagli utenti più, per così dire, pretenziosi che sono rimasti in attesa del rinnovo del modello da 27″.

iMac Pro da 27″ con processore fino a 12 core in estate o autunno

Ebbene l'attesa pare essere stata premiata. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, un nuovo iMac di dimensioni maggiori è in dirittura d'arrivo proprio quest'anno. Più precisamente, si tratterebbe dell'iMac Pro con schermo da 27″, appunto, e dovrebbe offrire una configurazione con processore fino a 12 core.

Le indicazioni relative ad un chip della portata in questione sono state individuate in un riferimento in una stringa di codice, un dettaglio interessante tenendo presente che attualmente i processori della serie Apple M1 arrivano a un massimo di 10 core di calcolo. Per l'esattezza, Apple M1 offre 8 core di calcolo CPU, M1 Pro viene proposto in configurazione con 8-10 core CPI, mentre il modello più potente M1 Max può contare su 10 core di calcolo CPU e nella sua configurazione massima mette a disposizione 32 core GPU per la grafica.

In base ai dati disponibili si ipotizzano quindi tre possibili soluzioni da parte di Apple: la prima consiste nell'impiegare M1 Pro in una versione inedita con ulteriori due core di calcolo che al momento potrebbero essere disabilitati, la soluzione numero due vedrebbe una configurazione a doppio die andando ad incrementare sensibilmente il numero dei core CPU e GPU, mentre una terza opzione potrebbe essere rappresentata dal lancio di una seconda e più potente generazione del processore Apple Silicon.

Per quel che concerne il periodo durante il quale questo nuovo iMac verrebbe reso disponibile, al momento non vi sono dettagli, ma quasi certamente non giungerà tra la rosa dei prodotti attesi per la primavera, il keynote tra marzo e aprile dovrebbe infatti essere dedicato ad iPhone SE 3 e iPad Air 5. Bisognerà quindi attendere ancora, probabilmente sino alla WWDC 2022 in estate oppure sino alla consueta presentazione in autunno.