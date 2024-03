Apple incrementa ricerca e sviluppo in Cina

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Apple ha deciso di investire maggiormente per quel che concerne ricerca e sviluppo in Cina. Il colosso di Cupertino, infatti, ha annunciato un potenziamento significativo delle sue strutture dedicate all’innovazione in territorio cinese, con l’espansione di un laboratorio già esistente a Shanghai e la costruzione di un nuovo centro a Shenzhen.

Considerando il fatto che Apple ha speso 7,7 miliardi di dollari solo nel primo trimestre del 2024 in ricerca e sviluppo, investire in Cina diventa praticamente un passo obbligato per riuscire a rimanere al passo con i tempi e tenere testa alla concorrenza.

L’espansione del laboratorio di Shanghai si concentrerà sui materiali e sulla costruzione dei prodotti Apple, cercando al contempo di migliorare la collaborazione locale, velocizzando di conseguenza lo sviluppo e la produzione.

Il laboratorio di Shenzhen dovrebbe invece migliorare le capacità di test del colosso di Cupertino per i suoi prodotti di punta come iPhone, iPad e Apple Vision Pro.

“Abbiamo già investito 1 miliardo di yuan (139,4 milioni di dollari) in laboratori di ricerca applicata in Cina, e con il nuovo piano di espansione, i nostri investimenti continueranno a crescere.”, ha dichiarato Isabel Ge Mahe, vicepresidente e amministratore delegato di Apple Greater China.

Va tuttavia tenuto conto il fatto che Apple si è sempre ritrovata a dover fronteggiare delle difficoltà nel mercato degli smartphone in Cina, dove i brand locali hanno la meglio, eccezion fatta per quanto rivelato dalle più recenti tendenze, e potrebbe essere questo il motivo che ha spinto l’azienda a puntare in misura maggiore su ricerca e sviluppo locali.