Apple Intelligence: sarà gratis fino a questa data

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, gli utenti potrebbero usufruire di Apple Intelligence senza mettere mano al portafoglio almeno fino al 2027. La suite di funzioni AI made by Apple, che dovrebbe debuttare per tutti gli utenti nel corso dell’anno, include strumenti avanzati di scrittura assistita, una versione migliorata di Siri e persino la generazione di immagini tramite AI.

Ci si potrebbe aspettare che Apple decida di monetizzare queste innovative funzionalità, rendendole a pagamento. Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto analista Gurman, sembra invece che la società intenda mantenerle gratuite per gli utenti per i prossimi 2-3 anni.

Questa strategia consentirebbe ad Apple di promuovere e diffondere rapidamente le sue tecnologie di intelligenza artificiale, consolidando il vantaggio competitivo rispetto ad altri player del settore tech. In seguito, l’azienda potrebbe valutare di rendere a pagamento l’accesso a funzionalità e servizi AI più avanzati.

Apple offrirà Apple Intelligence gratuitamente per diversi anni

La decisione di mantenere Apple Intelligence gratuita all’inizio segna un allontanamento dalla strategia abituale dell’azienda. Alcuni esperti avevano suggerito un canone mensile tra i 10 e i 20 dollari, eventualmente abbinato al servizio di abbonamento Apple One.

Offrendo queste funzioni gratuitamente, Apple sta probabilmente cercando di incoraggiarne l’adozione e di raccogliere dati preziosi sugli utenti per perfezionare le sue funzioni AI. Tuttavia, questo non significa che Apple stia abbandonando del tutto le sue ambizioni di generare profitti. Gurman accenna alla possibilità di offrire in futuro funzioni di Apple Intelligence a pagamento. Queste funzioni avanzate potrebbero essere offerte come componenti aggiuntivi a pagamento, come avviene oggi con iCloud+.

Apple Intelligence sarà distribuita gradualmente. Mentre alcune funzioni, come gli strumenti di scrittura assistita e Siri, sono già disponibili nelle versioni beta di iOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, altre, come Image Playground e Genmoji, arriveranno solo più tardi, nel corso del 2024 o addirittura nel 2025.

Apple Intelligence gratis fino al 2027 (forse)

Per introdurre su scala globale le sue funzionalità di intelligenza artificiale, Apple dovrà affrontare alcune sfide. Adattare la tecnologia alle diverse lingue e conformarsi alle normative in mercati complessi come Cina e Unione Europea richiederà infatti del tempo.

Per gli utenti Apple, la decisione di prolungare il periodo di gratuità di queste funzioni è sicuramente una buona notizia. Tuttavia, per chi vorrà continuare ad usufruire di tutte le funzioni AI in futuro, con ogni probabilità prima o poi dovrà sottoscrivere un abbonamento a pagamento.