Apple Intelligence sui server di Google con GPU NVIDIA

Insieme a Siri AI, l’azienda di Cupertino ha annunciato nuove funzionalità di Apple Intelligence. I modelli più avanzati sfruttano le tecnologie di Gemini e sono eseguiti sui server di Google con GPU NVIDIA. Apple garantisce lo stesso livello di privacy offerta finora con i suoi server Private Cloud Compute.

Novità di Apple Intelligence

Le nuove funzionalità di Apple Intelligence, mostrate durante la WWDC 2026, sono piuttosto numerose e possono essere utilizzate in diverse app. Tra quelle più avanzate c’è Spatial Reframing nell’app Foto. L’utente può migliorare la composizione di una foto dopo lo scatto, cambiando la prospettiva, come se avesse riposizionato la fotocamera all’interno della scena originale.

Lo strumento Estendi permette invece di raddrizzare un orizzonte inclinato o modificare il formato riempendo le parti mancanti. Il tool Ripulisci è stato aggiornato e ora può rimuovere gli oggetti/soggetti indesiderati ottenendo un risultato di qualità migliore.

Safari può raggruppare automaticamente le schede in base all’argomento delle pagine web. Il browser può anche creare estensioni personalizzate in base alla descrizione testuale.

L’app Password sfrutta Apple Intelligence e Safari per cambiare le password deboli e compromesse degli account, senza l’intervento dell’utente. È quindi una delle prime funzionalità agentiche di Apple.

Image Playground può generare immagini fotorealistiche e sfondi per la schermata di blocco. Per modificare le immagini è sufficiente una descrizione testuale.

Tutte le funzionalità sfruttano i nuovi Apple Foundation Models, sviluppati in collaborazione con Google e basati sulla famiglia Gemini. Sono stati addestrati con dati proprietari e raffinati usando gli output dei modelli Gemini.

Per molte funzionalità viene effettuata l’elaborazione locale (on-device). Quelle più complesse sono eseguite sui server Private Cloud Compute. Stavolta però non ci sono solo server Apple con chip Apple, ma anche server Google con GPU NVIDIA. La nuova infrastruttura garantisce lo stesso livello di sicurezza e privacy di quella originaria attraverso varie soluzioni che proteggono i dati personali da eventuali attacchi informatici.