Apple, iOS 19 supporterà tutti gli iPhone con iOS 18

iOS 19 sarà compatibile con tutti gli iPhone che attualmente supportano iOS 18, secondo una fonte interna ad Apple, citata dal sito francese iPhoneSoft.fr.

iOS 19 will reportedly be compatible with all iPhones that currently support iOS 18 🚨 Source: @iphonesoft_fr pic.twitter.com/uiYtRJKgCM — Apple Hub (@theapplehub) December 22, 2024

iOS 19 compatibile con tutti gli iPhone supportati da iOS 18, la lista completa dei modelli

Ecco la lista degli iPhone fortunati:

iPhone 16 (tutta la serie)

iPhone 15 (tutta la serie)

iPhone 14 (tutta la serie)

iPhone 13 (tutta la serie)

iPhone 12 (tutta la serie)

iPhone 11 (tutta la serie)

iPhone XS, XS Max e XR

iPhone SE (dalla 2a generazione in poi)

Quindi, anche chi ha un “vecchio” iPhone XS del 2018, può comunque godersi tutte le novità di iOS 19. Beh, quasi tutte: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sui modelli più datati.

Un anno di grazia per gli iPhone più datati

Se le informazioni sono corrette, questo sarà il secondo anno consecutivo in cui Apple mantiene il supporto per tutti gli iPhone durante l’aggiornamento annuale di iOS. Una bella differenza rispetto a iOS 17, che ha tagliato fuori iPhone 8, 8 Plus e X.

Sul fronte iPadOS 19, invece, c’è una notizia un po’ meno felice: l’aggiornamento non supporterà più l’iPad 7 del 2019. Per tutti gli altri modelli compatibili con iPadOS 18, però, nessun problema: potranno installare iPadOS 19 senza intoppi.

iOS 19 in arrivo a settembre, ma la beta a giugno

Quando potremo mettere le mani su iOS 19 e iPadOS 19? Le prime beta dovrebbero essere svelate durante il WWDC 2025 di giugno, mentre gli aggiornamenti ufficiali sono attesi per settembre.

E le novità? Per ora si sa poco, ma si vocifera che Siri sarà più intelligente, in un successivo aggiornamento iOS 19.4 previsto per marzo 2026. Insomma, chi ha un iPhone non proprio dell’ultima generazione, può tirare un sospiro di sollievo: iOS 19 non ci lascerà a piedi.