Apple iPad 10 64GB a PREZZO RIDICOLO su eBay (340€)

Il tuo momento è arrivato per acquistare un signor tablet con prestazioni ed ecosistema eccezionale. Il nuovo Apple iPad 10 64GB è ora disponibile su eBay a un prezzo ridicolo grazie alla nuova promozione in corso. Mettilo subito in carrello con soli 340,19€!

Il modo per ottenere questo extra sconto pazzesco è inserire il Coupon MENO10ESTATE prima di confermare il tuo metodo di pagamento. Infatti, in questa pagina trovi la sezione dedicata ai Codici Sconto. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione.

Apple iPad 10 64GB: il tuo compagno di produttività e intrattenimento

Perfetto da usare sul divano e in viaggio, Apple iPad 10 64GB sarà il tuo compagno inseparabile per produttività e intrattenimento. Un concentrato di risparmio e potenza in questo tablet iPadOS ti sta aspettando. Acquistalo immediatamente a soli 34,19€ su eBay.

Il chip A14 Bionic è perfetto per gestire qualsiasi funzionalità presente in questo device davvero piacevole da usare e bello da vedere. Il display da 10,9 pollici è incredibilmente comodo nel duo form factor. Leggi, scrivi e disegni alla perfezione e con estremo comfort.

La scocca ultra resistente è perfetta per proteggerlo durante il viaggio e l’utilizzo in mobilità. Cosa stai aspettando? Con PayPal lo paghi in 3 rate a tasso zero! Sono rimasti gli ultimi pezzi. Acquistalo adesso a soli 340,19€ con MENO10ESTATE.