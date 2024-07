Apple iPad 10 a PREZZO REGALO su eBay con il nuovo COUPON

Apple iPad 10 64GB è la soluzione perfetta per te che cerchi il meglio al miglior prezzo. Produttività e intrattenimento sono speciali con questo tablet iPadOS dalle prestazioni molto interessanti e dal display ampio. Oggi è in offerta a un prezzo regalo su eBay. Acquistalo ora a soli 340,19€!

Per poterlo avere a questo sconto eccezionale devi ricordarti di inserire il Coupon MENO10ESTATE nella sezione Codici Sconto che trovi alla pagina dedicata al metodo di pagamento, prima di confermare l’ordine. La consegna gratis è inclusa nell’offerta, con spedizione rapida fino a casa tua.

Apple iPad 10 64GB: una fortuna acquistarlo a questo prezzo

Oggi sembra proprio sia il tuo giorno fortunato. Infatti, Apple iPad 10 64GB è in offerta speciale a prezzo shock su eBay. Acquistalo immediatamente, prima che le scorte terminino e la promozione finisca in sold out. Un grande vantaggio ti sta aspettando con questo ordine.

Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Devi solo selezionare “Paga in 3 rate” per attivare questo mini finanziamento che non richiede nemmeno garanzie come busta paga o altro.

iPad 10 è dotato del chip A14 Bionic, perfetto per una gestione naturale e fluida di app e giochi, anche in multitasking. L’ampio display Liquid Retina da 10,9 pollici garantisce ampio spazio di lavoro e divertimento senza rinunciare alla portabilità. Acquistalo adesso a soli 340,19€ con MENO10ESTATE.