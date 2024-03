Apple iPad 10: solo 429€ su Amazon, ULTIMI PEZZI

Ancora una volta su Amazon è possibile risparmiare parecchio sull’acquisto della migliore tecnologia. Oggi hai in occasione speciale il fantastico Apple iPad 10 64GB. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 429 euro, invece di 589 euro.

Sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Quindi devi essere velocissimo se vuoi assicurartene almeno uno. Il tablet perfetto ti sta aspettando, se non fai passare altro tempo. Tra l’altro hai consegna gratuita e possibilità di pagare in 5 rate da 85,80 euro al mese, a tasso zero.

Apple iPad 10 64GB: la soluzione definitiva

Con Apple iPad 10 64GB hai una soluzione definitiva alla tua voglia di tablet. Se ci abbini anche la Apple Pencil e la Apple Magic Keyboard ottieni un dispositivo invidiabile perché si avvicina a un laptop e si trasforma in una tavola da disegno digitale.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è perfetto per goderti i tuoi contenuti a una qualità elevata. Inoltre, il chip A15 Bionic è garanzia di prestazioni elevate e zero rallentamenti. Insomma, un’esperienza utente davvero formidabile.

Acquistalo subito a soli 429 euro, invece di 589 euro. L’offerta è un’esclusiva Prime. Se ancora non sei abbonato iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.