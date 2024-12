Apple iPad 10: super sconto su Amazon per questo gioiellino

Nonostante questa offerta non arrivi prima di Natale, per ovvie ragioni visto che oggi è il 24 dicembre 2024, si tratta di un prezzo particolarmente vantaggioso. Protagonista, il fantastico Apple iPad 10, un gioiellino tra i tablet disponibili oggi sul mercato per qualità e prezzo. Acquista la versione da 256GB a soli 459€, invece di 579€. La trovi solo su Amazon al 21% di sconto.

Si tratta di un’occasione decisamente imperdibile per chi cerca un dispositivo in grado di fare tutto, ma senza costare una fortuna. Tra l’altro, il punto di forza è che con questo prezzo conveniente entri subito nell’ecosistema Apple. Fai attenzione perché poi non ne potrai più fare a meno per prestazioni, facilità di utilizzo ed estrema praticità.

Amazon però non ha solo reso il suo prezzo super competitivo. Infatti, oltre alla consegna gratuita inclusa con la tua iscrizione a Prime, hai un’altra possibilità. Seleziona “Pagamenti rateali”, prima di mettere in carrello questo Apple iPad 10, per pagarlo in 5 comode rate a tasso zero. Così potrai pagarlo un po’ alla volta a partire da 91,80€ al mese, senza interessi.

Apple iPad 10 256GB: tutto perfetto in questo tablet

Il nuovo Apple iPad 10 256GB è la scelta ideale per chi cerca qualità e risparmio in un dispositivo che non deve sbagliare un colpo. Oggi costa il 21% in meno su Amazon! Un’occasione pazzesca perché il suo design completamente rinnovato, rispetto alla precedente generazione, include;

display più ampio da 10,9 pollici con cornici più sottili e simmetriche;

da 10,9 pollici con cornici più sottili e simmetriche; design moderno e colorato;

e colorato; corpo sottile e leggero di soli 7 millimetri di spessore e 477 grammi di peso.

L’iPad di 10a generazione non scherza nemmeno nelle prestazioni. Rispetto alla precedente generazione sono state potenziate grazie all’integrazione del Chip A14 Bionic. Questo offre prestazioni superiori del 20% rispetto al modello precedente. Risulta ottimo per le attività quotidiane come navigazione, email, giochi e altro.

Acquista il tuo Apple iPad 10 256GB a un prezzo fantastico. Mettilo subito in carrello su Amazon.