Apple iPad 2022 a un ottimo prezzo su Amazon: costa il 17% in meno

Oltre alla offerta su Mac mini M2 del 2023 su Amazon, restando nel mondo Apple sul medesimo portale si trovano anche altri dispositivi a prezzi molto interessanti. Ad esempio, in questi giorni si può acquistare l’iPad 2022 di 10a generazione al 17% in meno, addirittura con consegna prima di Natale se lo ordini entro le prossime ore! Se stai cercando un tablet nuovo di zecca da regalare a qualcuno, o magari ti serve per lavoro o studio, meglio approfittarne!

Le caratteristiche di iPad 2022

Il tablet iPad 2022 è caratterizzato anzitutto da un pannello Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, pensato per restituire colori mozzafiato e dettagli incredibili con film, serie TV e video in qualsiasi momento. La qualità visiva del dispositivo si farà notare soprattutto nella progettazione di grafici e nel disegno, per cui l’iPad è perfetto. Sotto la scocca, poi, si presenta il chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, ottimo per il multitasking e l’utilizzo di applicazioni particolarmente pesanti.

In questo caso specifico il device si presenta con 64 GB di archiviazione e nella versione solo Wi-Fi, nella colorazione Rosa. Le fotocamere poi, sono da 12MP con grandangolo sul retro e 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica anteriormente. Infine, il Touch ID integrato permette di effettuare l’autenticazione sicura e rapida.

Il prezzo? 489 euro al posto di 589 euro, un taglio del 17% o di 100€ che non porta l’iPad al minimo storico, ma vi si avvicina di molto. Il pagamento può essere completato poi in 5 mensilità a Tasso Zero secondo piano Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.