Mac mini M2 al 10% in meno su Amazon per Natale: approfittane!

Se il PC all-in-one HP 22 in sconto su Amazon non ti convince, ti presentiamo un’altra soluzione senza monitor ma performante e di ultima generazione. Stiamo parlando del Mac mini con chip M2 firmato Apple, lanciato nel 2023 e ora disponibile al 10% in meno sul portale del colosso americano. Abbiamo già catturato la tua attenzione? Scopri con noi il dispositivo e preparati ad acquistarlo, poiché è irresistibile!

Non perderti il Mac mini M2 al 10% in meno

Il Mac mini con chip M2 del 2023 è una certezza sia per il design, sia per la potenza. Con il suo form factor compatto può stare in qualsiasi posizione, soprattutto dove un PC desktop non può essere posizionato. Sotto la scocca si posiziona il chip M2 con CPU 8‑core, GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata, accompagnato da 512 GB di archiviazione SSD e 8 GB di RAM.

Lato connettività figurano due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Il sistema operativo al primo avvio, invece, è macOS Ventura con Secure Enclave di nuova generazione per proteggere il tuo sistema e i tuoi dati da qualsiasi minaccia.

Questo PC desktop compatto, quindi, è disponibile a 859,99 euro al posto di 959 euro, con consegna gratuita prima di Natale in caso di ordine oggi, 20 dicembre 2023. Il pagamento può essere anche completato in 5 rate senza interessi con piano Amazon, o secondo il piano Cofidis soggetto ad approvazione.

