Apple iPad Mini 6: prezzo interessante e tasso zero su Amazon

Amazon non scherza e oltre agli sconti, su alcuni articoli, aggiunge anche la possibilità di pagarli a rate senza interessi. Proprio come questo Apple iPad Mini 6 tuo a soli 503,10 euro, invece di 559 euro, oppure a 100,62 euro al mese per 5 mesi.

La spedizione è gratuita e puoi godere di un servizio decisamente ottimo con consegna in pochissimi giorni. Il modello in offerta è quello WiFi con 64GB di memoria interna. Si tratta di un potente tablet iPadOS che garantisce il massimo della produttività e dell’intrattenimento.

Il vantaggio di acquistare Apple iPad Mini è che ha tutta la magia di un iPad nel palmo della tua mano. Potrai portarlo sempre con te perché è pratico come uno smartphone, ma comodo come un tablet. Grazie al suo display da 8,3 pollici, con bordi sottili, assicura una visione pazzesca.

Apple iPad Mini: tanta efficienza ora in sconto e a rate

Vai subito su Amazon e approfitta di questa speciale occasione. Acquista Apple iPad Mini 6 a soli 503,10 euro, invece di 559 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da 100,62 euro al mese. Davvero niente male.

Con il nuovo chip A15 Bionic, il nuovo iPad Mini è potente e performante. Avrai il massimo della velocità e delle prestazioni senza rinunciare alla durata della batteria. Infatti, ti sorprenderà la capacità di utilizzo senza effettuare una ricarica.

Non perdere altro tempo e afferra al volo questa opportunità. Fiondati subito su Amazon e metti nel carrello Apple iPad Mini 6 a soli 503,10 euro, invece di 559 euro. Il vantaggio è che puoi anche pagarlo a rate tasso zero da 100,62 euro al mese.

