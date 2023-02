Apple iPad Pro 11 2022 da 189€, tasso zero su Amazon

Amazon ha confezionato un’offerta davvero speciale. L’ottimo Apple iPad Pro 11 2022 è in promozione a un prezzo folle. Acquistalo ora a soli 949 euro, invece di 1069 euro. Risparmi esattamente 120 euro grazie a questo ordine.

Inoltre, se sei un cliente Prime, puoi anche pagarlo in 5 comode rate a tasso zero da soli 189 euro al mese. La disponibilità è immediata, anche se limitata, e la consegna gratuita. Fai l’affare del giorno con questa incredibile opportunità.

Dotato di ogni tecnologia top di gamma, questo dispositivo è un vero portento assoluto. Il nuovo Chip M2 ti assicura prestazioni oltre ogni limite. Utilizza più applicazioni, una a fianco all’altra. Potrai lavorare, giocare, disegnare senza problemi.

Apple iPad Pro 11 2022: top di gamma estremo a prezzo super

Grazie ad Amazon oggi acquisti il nuovo Apple iPad Pro 11 2022 a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Si tratta di un vero e proprio top di gamma pazzesco. Le fotocamere posteriori da 12MP e 10MP e scanner LiDAR per realtà aumentata sono un portento.

Inoltre, la connettività WiFi 6 ti assicura una connessione stabile e performata. Proteggi tutti i tuoi dati e il tuo dispositivo con l’autenticazione sicura Face ID. Non perdere altro tempo. Acquistalo subito a soli 189 euro al mese per 5 mesi con il tasso zero Amazon.

Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

