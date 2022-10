Apple iPad Pro 11 Cellular: SCONTO interessante su Amazon

Ottimo prezzo per l’incredibile e intramontabile Apple iPad Pro 11 Cellular a soli 962,10 euro, invece di 1069 euro. Altro interessante sconto quindi su Amazon che ci sta facendo emozionare prima ancora che comincino domani le Offerte Esclusive Prime.

Questo è un ottimo tablet per chi deve utilizzarlo per lavoro, scuola o svago. Con i suoi 11 pollici di display farai comodamente qualsiasi cosa. Inoltre, grazie ai 128GB avrai a disposizione un buon spazio di archiviazione per installare le tue app preferite. E con la possibilità di inserire una SIM dati non dovrai più rischiare con i WiFi pubblici.

Apple iPad Pro 11 Cellular: ottimo sconto su Amazon

Approfitta subito di questa super occasione. Metti nel carrello l’intramontabile Apple iPad Pro 11 Cellular a soli 962,10 euro, invece di 1069 euro. Con Amazon puoi decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 192,42 euro l’una, direttamente al check out con Cofidis.

Sperimenta stabilità, fluidità e velocità con questo tablet iOS che con il suo rapporto qualità-prezzo ora è un vero e proprio best buy. Non rimarrai di certo deluso da questo incredibile prodotto. La sua batteria infinita ti garantirà un utilizzo duraturo lungo tutta la giornata e oltre.

Perciò affrettati prima che finisca questa offerta. Acquista Apple iPad Pro 11 Cellular a soli 962,10 euro, invece di 1069 euro. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero da 192,42 euro l’una direttamente al check out con Cofidis.

Ti ricordiamo che per accedere a questo prezzo devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

