Apple iPad Pro 11: MINIMO STORICO e finanziamento da Amazon

Acquista Apple iPad 11 Pro 4ª Generazione a soli 929 euro, anziché 1069 euro. Solo su Amazon lo metti nel carrello a questo prezzo da minimo storico. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate un po’ alla volta selezionando Cofidis direttamente al check out. Ne sono rimasti solo 3 disponibili, quindi devi essere velocissimo.

Un’occasione imperdibile per far tuo uno dei tablet top di gamma preferiti dagli utenti. Grazie al Display Retina da 11 pollici e la tecnologia ProMotion godi immagini sempre perfette con un realismo da togliere il fiato. Il Chip M2 di Apple è eccezionale, conferendo estrema velocità e potenza ad ogni utilizzo.

Apple iPad Pro 11: solo 3 rimasti

Acquista uno degli ultimi 3 Apple iPad Pro 11 rimasti a soli 929 euro. Sarai soddisfatto di questa scelta perché ti arriva a casa un tablet iOS di ultimissima generazione ricco di funzionalità. Con il WiFi 6 la tua connessione prende il volo garantendoti navigazione veloce, streaming stabile e gaming da urlo. Cosa stai aspettando?

Mettilo in carrello a soli 929 euro, anziché 1069 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.