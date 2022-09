Apple: iPad Pro 2022 in dirittura d'arrivo?

Chi sta valutando l’acquisto di un iPad Pro, sarà sicuramente felice di sapere che le indiscrezioni circolate in Rete nei giorni scorsi relative all’arrivo di nuovi dispositivi parte della gamma potrebbero presto diventare realtà. Pare infatti che almeno uno dei principali rivenditori ufficiali Apple si stia preparando al lancio della nuova serie, aggiungendo i dispositivi ai propri sistemi.

iPad Pro 2022 nei sistemi del rivenditore Optus

Andando più in dettaglio, l’operatore australiano Optus ha immesso gli iPad Pro 2022 al suo sistema di stoccaggio interno, con delle distinzioni rispetto ai modelli 2021 da 12,9″ e da 11″. Ad esempio, nel sistema di Optus sono state aggiunge SKU per un iPad Pro da 11″ Space Gray di quarta generazione con 512 GB di spazio d’archiviazione e supporto alla connettiva cellulare, ma attualmente non esiste un dispositivo del genere.

Stando sempre alla nota interna di Optus, i tablet Apple della serie Pro 2022 non sono attualmente in stock, ma le fatture mostrano che alcuni dipendenti hanno effettuato ordini accidentali a favore di alcuni clienti al posto dei modelli 2021.

Uno degli acquirenti ha fatto sapere che due giorni dopo aver ricevuto la conferma d’ordine per il modello 2022, è stato contattato da un rappresentante del servizio clienti che gli ha detto che l’iPad Pro da 11 pollici di quarta generazione era esaurito e che Optus poteva offrire solo quello da 11 pollici di terza generazione. Al cliente è stato inizialmente comunicato che per ricevere il primo modello ordinato ci sarebbero volute circa due settimane.

Da tenere presente che attualmente il sistema di Optus non dispone ancora delle specifiche dei nuovi iPad e non è stato comunicato quando ciò avverrà. Quel che è noto è che, sempre stando ai dati immessi dal rivenditore, gli iPad Pro 2022 avranno un prezzo superiore rispetto ai modelli 2021 con la medesima quantità di memoria.