Apple iPad Pro (2024) con schermo OLED e chip M4

Apple non ha deluso i fan che attendevano nuovi tablet da oltre 18 mesi. Durante l’evento “Let loose” ha annunciato gli iPad Pro con schermo OLED e chip M4. Gli utenti italiani possono già ordinare i due modelli da 11 e 13 pollici. Negli store arriveranno il 15 maggio.

iPad Pro (2024): specifiche e prezzi

Il nuovo iPad Pro è disponibile nelle colorazioni argento e nero siderale. La prima novità è il display Ultra Retina XDR con pannello Tandem OLED e tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz). Apple ha combinato due pannelli per offrire una luminosità fino a 1.600 nit (HDR), contrasto elevato e fedeltà cromatica superiore. Per una migliore gestione del colore e l’uso in condizioni di scarsa illuminazione è possibile scegliere un vetro in nano-texture (solo per versioni con 1 e 2 TB di storage).

Il nuovo iPad Pro da 13 pollici ha uno spessore di appena 5,1 millimetri (5,3 millimetri per il modello da 11 pollici). Il telaio è in alluminio. La seconda novità di rilievo è rappresentata dal chip Apple M4. Il SoC è composto da una CPU a 9 o 10 core, una GPU a 10 core e un Neural Engine a 16 core per un totale di oltre 28 miliardi di transistor a 3 nanometri. Rispetto al precedente M2, l’incremento prestazionale è fino al 50% per la CPU e fino a quattro volte per la GPU.

Queste solo le altre specifiche: 8 o 12 GB di RAM, 256/512 o 1/2 TB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel (sul lato lungo), quattro altoparlanti, quattro microfoni, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e 5G, GPS, scanner LiDAR, Face ID, giroscopio, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale, porta USB Type-C (USB4/Thunderbolt 3) e sistema operativo iPadOS 17.

I prezzi base sono 1.219 euro (11 pollici, Wi-Fi), 1.469 euro (11 pollici, Wi-Fi + 5G), 1.569 euro (13 pollici, Wi-Fi) e 1.819 euro (13 pollici, Wi-Fi + 5G).