Apple iPad Pro con chip M5: specifiche e leak

Entro il mese di ottobre, Apple dovrebbe annunciare i nuovi iPad Pro. A fine settembre, un canale YouTube in lingua russa ha pubblicato il video dell’unboxing del modello da 13 pollici. Sono state svelate alcune specifiche, come il chip M5, ma ci sono altre differenze rispetto al tablet attuale.

iPad Pro (2025): possibili specifiche

Esteticamente non ci sono novità sostanziali. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha dichiarato che sarà uno dei più modesti aggiornamenti annuali della storia del prodotto. La diagonale dello schermo OLED (Ultra Retina XDR) rimarrà invariata: 11 e 13 pollici.

Il video pubblicato sul canale YouTube conferma la presenza del chip Apple M5. In base ai risultati del benchmark Geekbench 6, le prestazioni multi-core della CPU sono fino al 12% superiori rispetto al chip M4, mentre le prestazioni della GPU sono fino al 36% superiori.

Il benchmark conferma inoltre la presenza di 12 GB di RAM, quindi 4 GB in più rispetto agli iPad Pro (2024). Anche se non visibile nel video, i nuovi iPad Pro dovrebbero avere una seconda fotocamera frontale sul lato corto, oltre a quella sul lato lungo. Mark Gurman è certo di questa novità, a meno che non ci siano state modifiche dell’ultimo minuto.

Il giornalista di Bloomberg ha infine spiegato come il tablet sia finito nelle mani dello YouTuber russo. Prima del lancio di un nuovo prodotto, Apple consegna le unità ai magazzini nel mondo. Ciò permette di distribuire i dispositivi velocemente a negozi, rivenditori e utenti finali. Secondo Gurman, qualcuno ha rubato il nuovo iPad Pro da 13 pollici da un magazzino in Europa e lo ha venduto allo YouTuber.

Nella sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg ha elencato inoltre i possibili candidati alla successione di Tim Cook. Tra gli attuali dirigenti, quello con maggiore probabilità di diventare il nuovo CEO è John Ternus (50 anni), Vice Presidente del gruppo Hardware Engineering.