Apple iPadOS 18: app Calcolatrice e altre novità

Apple ha annunciato l’anteprima di iPadOS 18 durante l’evento di ieri sera. Molte novità sono in comune con iOS 18, tra cui quelle per le app Foto, Messaggi e Safari, oltre all’integrazione di Apple Intelligence. Gli utenti troveranno anche la nuova app Calcolatrice e funzionalità per la scrittura a mano libera.

iPadOS 18: app Calcolatrice e altre novità

Anche iPadOS 18 offrirà nuove opzioni di personalizzazione per la schermata Home e un design aggiornato per il Centro di controllo. È inoltre presente una nuova barra dei pannelli che fluttua sui contenuti delle app e si aggiunge alla barra laterale. Gli utenti possono ordinare i pannelli e aggiungerne altri dalla barra laterale.

La nuova app Calcolatrice permette di digitare o scrivere espressioni matematiche e vederle risolte all’istante. Grazie alla funzione di rappresentazione grafica, l’utente può scrivere o digitare un’equazione e inserire un grafico con un semplice tap o aggiungere più equazioni allo stesso grafico per vedere come si relazionano tra loro.

Uno delle funzionalità più interessanti è Smart Script. Permette di rendere più leggibili gli appunti scritti a mano libera con la Apple Pencil. È possibile aggiungere uno spazio, eliminare una frase e incollare le parole digitate nel testo. L’elaborazione avviene sul dispositivo sfruttando i modelli di machine learning.

La developer beta di iPadOS 18 è disponibile attraverso l’Apple Developer Program, mentre la beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite l’Apple Beta Software Program. La versione finale verrà rilasciata in autunno e potrà essere installata su questi modelli: