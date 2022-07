Apple iPhone 13 256GB: tanto spazio a un piccolo prezzo su Amazon

Quando si parla di miglior smartphone sul mercato la maggioranza delle persone pensa subito al nuovo Apple iPhone 13. Un ottimo dispositivo fatto di potenza, affidabilità, resistenza e alta qualità.

Oggi acquisti la versione da 256GB a soli 957 euro, invece di 1.059 euro. Questa offerta la trovi su Amazon e puoi anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis al check out. Cosa aspetti? Non perdere questa occasione perché le scorte stanno terminando.

Non preoccuparti dello spazio di archiviazione. Con 256GB avrai tutto il posto che vuoi per le tue app preferite. Inoltre, potrai anche salvare foto, video e contenuti multimediali senza pensieri. E grazie al nuovo chip A15 Bionic, realizzato appositamente per questo modello, gestirai tutto con la massima velocità.

Apple iPhone 13 256GB: prezzo spaziale con Amazon

Amazon anche oggi ha conservato una sorpresa proprio per te che ancora non hai acquistato il nuovo Apple iPhone 13, ma lo desideri da tanto tempo. Questo è il momento giusto! Mettilo nel carrello a soli 957 euro, anziché 1.059 euro. Stiamo parlando della versione da 256GB.

Il nuovo display OLED Retina XDR è davvero fenomenale. Tutte le immagini sembrano reali e ogni colore è così vivo da lasciarti a bocca aperta. Lo schermo da 6,1 pollici lo rende adatto per guardare contenuti in portabilità senza rinunciare alla qualità.

In più il Ceramic Shield rende il vetro tra i più resistenti della categoria. La speciale tecnologia a nanoparticelle di cristalli fa sì che resista anche agli urti accidentali. In più, essendo impermeabile ai liquidi, potrai lavarlo sotto acqua corrente.

La nuova batteria ha aumentato la durata di questo Apple iPhone 13. Infatti, potrai utilizzarlo costantemente e raggiungere tranquillamente la fine della giornata senza doverlo mai ricaricare. Niente male vero?

Afferra subito questa speciale occasione. Acquista il nuovo Apple iPhone 13 256GB a soli 957 euro, invece di 1.059 euro. È un’esclusiva Amazon che ti permette di pagarlo anche a rate con Cofidis al momento del check out.

