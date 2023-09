Apple iPhone 14 Plus: su MediaWorld al prezzo del 6,1"

Stanco dei soliti display da pochi pollici? Se sei alla ricerca di un bello schermo unito a tanta potenza e affidabilità allora su MediaWorld abbiamo trovato l’offerta giusta per te. Acquista ora Apple iPhone 14 Plus a soli 949 euro, invece di 1179 euro. Allo stesso prezzo del modello da 6,1 pollici ti aggiudichi quello con display Super Retina XDR da ben 6,7 pollici. La quasi totale assenza delle cornici lo rende ancora più ampio.

Grazie alla tecnologia all’avanguardia sei immerso nelle scene che vedi, godendo di colori ultra vivaci e reali. Ogni fotogramma è curato in tempo reale per restituirti un’esperienza senza tempo. Non rimpiangerai di certo il tuo tablet guardando film, video e altro da questo telefono di ultimissima generazione. Realizzato con Ceramic Shield è anche il vetro più resistente della categoria contro urti e graffi accidentali.

Apple iPhone 14 Plus: prezzo super conveniente su MediaWorld

Scegli MediaWorld Back To School per acquistare un fantastico Apple iPhone 14 Plus a soli 949 euro. Si tratta di un prezzo speciale, disponibile ancora per poco salvo esaurimento scorte. Prova tutta la potenza di questo smartphone iOS dotato di Chip A15 Bionic. Le prestazioni sono eccellenti permettendoti di utilizzare tutte le app e i giochi che vuoi, anche contemporaneamente in multitasking.

Tra l’altro, grazie alla doppia fotocamera principale migliorata rispetto al suo predecessore, puoi scattare foto ancora più belle. Riprendi video in 4K Ultra HD e goditi le tue pellicole come fossero riprese per un film. Approfitta subito dell’ottima promozione MediaWorld Back To School. Acquista ora il tuo iPhone 14 Plus a soli 949 euro, invece di 1179 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.