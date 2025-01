Apple iPhone 15 a prezzo imperdibile solo oggi su eBay

Le occasioni su eBay non terminano mai tranne quando finiscono le scorte e, per l’offerta che stiamo per presentarti, può succedere molto velocemente. Infatti, solo oggi e solamente su eBay l’ottimo Apple iPhone 15 128GB è in promozione a un prezzo estremamente conveniente. Acquistalo adesso a soli 697,99€! Si tratta di un’occasione imperdibile se cerchi uno smartphone top a prezzo basso.

Ottenere questo prezzaccio è facile e veloce. Devi solo mettere in carrello l’articolo e proseguire fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì inserisci il Coupon PSPRGEN25 nella casella destinata ai codici sconto e applica l’extra sconto di 30€ che verrà conteggiato poco prima del check out, prima della conferma dell’ordine.

Tra l’altro, con eBay il tuo Apple iPhone 15 ha ancora più vantaggi. Infatti, sono incluse la Garanzia Cliente eBay e la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo preferito. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi assicurarti l’ordine in 3 comode rate a tasso zero.

Apple iPhone 15: grande tecnologia a un piccolo prezzo

Il tuo nuovo Apple iPhone 15 ti sta aspettando su eBay a un piccolo prezzo. Aggiungilo in carrello e sfrutta PSPRGEN25 per averlo a soli 697,99€. Si tratta di un’ottima opportunità per cambiare il tuo smartphone vecchio e acquistarne uno molto più recente. Tra l’altro, con Apple hai un dispositivo molto longevo che verrà aggiornato per molti anni ancora.

Grazie al Chip A16 Bionic hai la possibilità di accedere a funzioni evolute, app e giochi velocissimi, multitasking fluidissimo e fotografie eccellenti. Inoltre, essendo dotato di Dynamic Island hai sotto controllo tutte le notifiche, la riproduzione musicale e molto altro senza distrazioni. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è decisamente colorato e ricco di dettagli.

Ultra resistente, Apple iPhone 15 è lo smartphone che rimarrà tuo compagno di avventure per molto tempo. Approfitta adesso dell’offerta di eBay prima che finisca oggi. Aggiungilo in carrello con PSPRGEN25 per averlo a soli 697,99€.