Apple iPhone 15: ultimo giorno per averlo a 683€ su eBay

Oggi è l’ultimo giorno utile per acquistare il fantastico Apple iPhone 15 128GB a soli 683,99€ su eBay. Infatti, il 6 gennaio 2025 è il termine ultimo per sfruttare il Coupon PCDI25EPIFANIA e così ottenere un extra 5% di sconto sul prezzo già in promozione. Cosa stai aspettando? Sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili.

Tra l’altro, acquistandolo oggi su eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere se pagare tutto subito o in 3 comode rate a tasso zero. Si tratta di un ulteriore vantaggio interessante, in grado di avvantaggiare questa super offerta.

Con questo acquisto hai anche la garanzia 24 mesi sul tuo prodotto, così puoi dormire sonni tranquilli dopo averlo acquistato. Infine, ricordati di inserire il Coupon PCDI25EPIFANIA acquistando questo Apple iPhone 15 se vuoi averlo a soli 683,99€. La casella dei Codici Sconto la trovi alla pagina dei metodi di pagamento.

Apple iPhone 15: prezzo fantastico in ultima occasione

Su eBay hai l’ultima occasione per acquistare un Apple iPhone 15 da 128GB all’incredibile prezzo di 683,99€! Devi solo sfruttare il Coupon PCDI25EPIFANIA alla pagina dei metodi di pagamento. Una volta confermato ottieni al check out il 5% di extra sconto, massimo 100€, sul prezzo già in promozione.

Le prestazioni sono eccellenti grazie al Chip A16 Bionic che integra consumi intelligenti a prestazioni elevate, quando necessario. Goditi finalmente app e giochi estremamente fluidi, anche in multitasking grazie alla tecnologia di questo processore in grado di spingere verso livelli elevati, senza fatica.

Il display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR, garantisce immagini sempre vivaci, dai colori accesi e dai dettagli incredibili. La doppia fotocamera punta e scatta regala foto e video da vero professionista, senza dover far nulla di più se non inquadrare e scattare o riprendere. Cosa stai aspettando? Approfitta di PCDI25EPIFANIA per avere il tuo Apple iPhone 15 a soli 683,99€.