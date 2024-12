Apple iPhone 16 128GB scende a prezzo OTTIMO: 5 rate senza interessi

Hai voglia di acquistare un nuovo smartphone e stavi aspettando un’offerta sui Melafonini di ultima generazione? Ecco che hai l’occasione perfetta prima di Natale. Se sei interessato all’acquisto di un Apple iPhone 16 128GB questo è il tuo momento. Su Amazon puoi acquistarlo a soli 831,99€ con uno strepitoso sconto del 15% e se vuoi paghi anche con 5 rate senza interessi. Insomma, è proprio l’offerta giusta da non farsi scappare.

Apple iPhone 16 128GB: l’intelligenza artificiale approda in casa Cupertino

Si è parlato tantissimo dei nuovi Apple iPhone 16 soprattutto perché hanno portato con loro una serie di funzioni legate all’intelligenza artificiale diventate presto un punto interrogativo. Tuttavia, a distanza di poche settimane abbiamo avuto la certezza che sarebbero approdate anche in Italia quindi la domanda “vale la pena acquistarlo?” ha trovato la sua risposta. Se quindi stavi aspettando il momento giusto per averlo tra le tue mani, eccolo qua.

Il nuovissimo melafonino ha diverse migliore dalla sua parte. Dal punto di vista estetico cambia poco rispetto alle serie precedenti se non per le diverse colorazioni. Rimangono invariate la qualità dei materiali e la possibilità di ricaricalo attraverso MagSafe con il magnete inglobato sul retro.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici e risoluzione avanzata con una luminosità maggiore rispetto a prima. Stella del telefono è il Chip Supersmart A18 che raggiunge una potenza eccellente e che ti fa giocare, scorrere tra le app e godere di streaming senza intoppi.

Hai a disposizione il tasto azione che può essere personalizzato e il controllo della telecamera istantaneo grazie al tasto aggiuntivo con cui puoi gestire varie impostazioni. A proposito di telecamera, ti dico subito che hai un obiettivo da 48megapixel che rende ogni scatto praticamente professionale.

Batteria avanzata, connettività 5G e poi una serie di funzioni che scoprirai soltanto vivendo il telefono.

A soli 831,99€ su Amazon, Apple iPhone 16 128GB è eccellente. Corri in pagina dove con lo sconto del 15% l’acquisti anche in 5 rate senza interessi.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.