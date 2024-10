Apple iPhone 16 nella fantastica colorazione Teal a soli 914€

Con eBay il risparmio è una costante. Non importa quanto sia recente lo smartphone, ma grazie a questo shop online puoi sempre trovarlo scontato. Proprio come il recentissimo Apple iPhone 16 128GB che nella sua fantastica colorazione Teal è in offerta speciale. Acquistalo ora a soli 914€.

Ottieni questo prezzaccio inserendo il Coupon TECHWEEK24 che applica uno sconto del 5% direttamente in carrello, prima del check out. Ricordati quindi di inserire questo voucher nell’apposita sezione dedicata ai “Codici Sconto”. Così il tuo risparmio sarà applicato subito, prima della conferma del pagamento.

Approfittane subito perché questo Apple iPhone 16 128GB Teal sta andando realmente a ruba. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa con spedizione veloce. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple iPhone 16 Teal: bello e potente

Apple iPhone 16 128GB nella sua nuova colorazione Teal è davvero bello da vedere. La particolarità dei nuovi modelli di Casa Cupertino è proprio nelle colorazioni così vivaci ed esteticamente eccellenti. Le linee di questo smartphone sono moderne e confortevoli, quindi belle, ma anche comode.

Inoltre, grazie al nuovo chip A18 hai prestazioni eccellenti. Realizzato per gestire al meglio le nuove funzionalità, inclusa Apple Intelligence in arrivo a breve, non però in Italia per ora, è in grado di sopportare processi complessi e impegnativi. Ecco perché il multitasking è perfetto.

La doppia fotocamera punta e scatta è perfetta per realizzare foto speciali e riprendere video da film. Grazie al nuovo tasto controllo fotocamera tutto è ancora più semplice e pratico da gestire. Sarai tu il regista di ciò che vuoi immortalare per i tuoi ricordi.

Cosa stai aspettando? Apple iPhone 16 128GB in offerta su eBay se ne sta andando velocemente. Mettilo subito in carrello a soli 914€! Ricordati di inserire il Coupon TECHWEEK24 nella sezione Codici Sconto.