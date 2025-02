Apple iPhone 16 a prezzo mai visto prima su eBay

Se cerchi uno smartphone iOS top di gamma in grado di offrirti il massimo della potenza e il meglio delle ultime funzionalità disponibili, ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta eBay. Il nuovo Apple iPhone 16 128GB è in promozione a un prezzo mai visto prima. Acquistalo adesso a soli 731,50€, invece di 979€ (prezzo ufficiale di listino). Sfrutta il Coupon TECHWEEK25!

Un’occasione super golosa per entrare nel mondo di nell’ecosistema del colosso di Cupertino e avere fin da subito disponibile Apple Intelligence in arrivo ad aprile. Le sue caratteristiche premium e i materiali di alto livello con cui è stato realizzato, lo rendono uno smartphone di altissima qualità, pronto per essere sfruttato al massimo. Un’esperienza fantastica.

Apple iPhone 16 128GB sarà il tuo compagno inseparabile sia nelle attività di tutti i giorni che nelle attività fuori porta più estreme. La sua resistenza è certificata e il suo processore è in grado di raggiungere livelli elevati di prestazioni, senza rinunce. Insomma, un dispositivo che merita, soprattutto oggi a questo prezzaccio su eBay.

Apple iPhone 16 128GB: top di gamma oggi a prezzo low cost

Con un Apple iPhone 16 128GB puoi fare veramente di tutto. Gestisci le tue attività produttive in maniera intelligente e goditi anche il tuo tempo libero grazie alla libertà di intrattenimento che offre. Con il Chip Apple A18 niente è un ostacolo per questo smartphone. App e giochi girano alla perfezione, anche quando per funzionalità o grafica richiedono maggiore energia.

Approfitta subito dell’offerta su eBay. Inserendo il Coupon TECHWEEK25 ottieni un extra sconto del 5% o uno sconto massimo di 45€ prima del check out. Risparmio eccezionale e tantissimi vantaggi con eBay. PayPal o Klarna, se scelti come metodi di pagamento, ti danno accesso a un pagamento in 3 rate a tasso zero, senza dover attivare un finanziamento.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo con eBay per la maggior parte degli indirizzi in Italia. Cosa stai aspettando? Acquista ora Apple iPhone 16 128GB a soli 731,50€, invece di 979€ (prezzo ufficiale di listino).