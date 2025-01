Apple iPhone 16 Pro al Minimo Storico su Amazon: occasione pura

Su Amazon, proprio in questo momento e salvo esaurimento scorte, è disponibile un nuovo minimo storico per il fantastico Apple iPhone Pro 16. La versione in offerta speciale, un’occasione pura da non farsi scappare, è quella da 128GB di ROM. Cosa stai aspettando? Acquistalo immediatamente a soli 1101,99€, invece di 1239€.

Si tratta di un’opportunità incredibile per il recente e potente modello di Casa Cupertino. Tutta la potenza e versatilità di uno smartphone di ultima generazione è sono concentrate in questo dispositivo. Non solo hai fluidità e funzionalità avanzate, ma anche una vera e propria regia cinematografica per riprese e foto eccezionali.

Inoltre, Apple iPhone 16 Pro 128GB può essere tuo in 12 comode rate a tasso zero grazie ai “Pagamenti Rateali” offerti direttamente da Amazon, senza finanziamento. Basta selezionare questa opzione, prima di mettere in carrello l’articolo, per approfittare delle rate a partire da 91,84€ al mese, senza interessi.

Apple iPhone 16 Pro: l’essenza smartphone di ultima generazione

Con Apple iPhone 16 Pro 128GB prima di tutto hai uno splendido smartphone dal design curato in ogni minimo particolare. Oggi, al suo nuovo minimo storico, ti assicuri un dispositivo realizzato con design in titanio leggero e resistente. Questo lo rende uno degli smartphone più longevi del mercato.

Inoltre, grazie al suo incredibile display Super Retina XDR più ampio, 6,3 pollici rispetto ai 6,1 del modello precedente, hai immagini super colorate e maggiormente immersive. La parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione è 2 volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

Grazie al tasto Controllo Fotocamera accedi agli strumenti per foto e video con un solo tocco. La potenza è però assicurata dal nuovo chip A18 Pro che rende questo iPhone 16 Pro una vera scheggia, un bolide in tutto. Cosa stai aspettando? Approfitta ora del nuovo minimo storico. Acquistalo ora su Amazon anche in 12 rate a tasso zero.