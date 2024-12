Apple: iPhone 17 Air, pieghevole e MacBook da 19" in arrivo

Apple ha in cantiere tutta una serie di importanti cambiamenti di design e formato per gli iPhone nei prossimi anni, ma anche per quel che concerne il versante MacBook. A riferirlo sono stati Aaron Tilley e Yang Jie con un nuovo report pubblicato sul Wall Street Journal.

Apple: lavori in corso per iPhone 17 Air e iPhone e MacBook pieghevoli

Andando più in dettaglio, nel report si parla del già l’ampiamente vociferato iPhone 17 Air con un design ultrasottile che dovrebbe essere svelato a settembre 2025. Il report non fa riferimento a dimensioni specifiche, ma voci precedenti hanno indicato che il dispositivo potrebbe essere sottile da 5 mm a 6,25 mm, mentre la gamma iPhone 16 parte da 7,8 mm. Il modello più sottile di sempre era l’iPhone 6 a 6,9 mm, quindi l’iPhone 17 Air andrebbe a battere questo record.

In linea con pregresse indiscrezioni, nel report viene sottolineato che iPhone 17 Air rinuncerà ad alcune funzionalità disponibili nei modelli Pro e, di conseguenza, avrà anche un prezzo inferiore ad essi. Ad esempio, lo smartphone dovrebbe disporre di un sistema di fotocamere semplificato, ma non sono stati forniti altri dettagli.

Apple starebbe altresì pianificando due dispositivi pieghevoli. Uno di essi sarà essenzialmente il MacBook più grande di sempre con uno schermo pieghevole da 19 pollici, mentre l’altro sarebbe un iPhone pieghevole che si aprirebbe per avere un display rivolto verso l’interno che è più grande di quello dell’iPhone 16 Pro Max da 6,9 pollici.

Il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di rilasciare l’iPhone pieghevole nel 2026 o nel 2027, mentre il MacBook con uno schermo pieghevole probabilmente debutterebbe più tardi.

Si dice che entrambi i dispositivi pieghevoli siano in fase di sviluppo e che Apple abbia dovuto affrontare grandi sfide relativamente all’Phone pieghevole, in special modo con la cerniera del dispositivo e lo strato protettivo che copre lo schermo. L’azienda avrebbe inizialmente considerato l’adozione di un display rivolto verso l’esterno, ma alla fine si sarebbe accontentata di un grande display interno.