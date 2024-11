Apple: iPhone 6s Plus e XS Max diventano vintage

Apple ha aggiornato la sua lista di dispositivi classificati come vintage, andando a includere alcuni storici modelli di iPhone. Tra i nuovi device ora aggiunti troviamo l’iPhone 6s Plus e l’iPhone XS Max.

Apple: iPhone 6s Plus e XS Max sono vintage

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, quando un prodotto Apple viene etichettato come vintage, sta a significare che sono trascorsi cinque anni da quando l’azienda ha interrotto la sua distribuzione per la vendita. I dispositivi appartenenti alla suddetta categoria possono ancora essere riparati presso Apple o centri autorizzati, ma solo se le parti di ricambio sono disponibili.

È bene però precisare che in merito all’iPhone 6s Plus non tutti i modelli rientrano nella medesima categoria. Infatti, quello con spazio di archiviazione da 32 GB era infatti già stato classificato come obsoleto, un livello ancora successivo che implica la totale assenza del supporto per le riparazioni.

Invece, l’iPhone XS e l’iPhone 6s standard non sono ancora stati inseriti nella lista vintage, pur condividendo la medesima generazione di produzione dei modelli appena aggiornati.

Il colosso di Cupertino ha altresì provveduto ad aggiungere alla lista dei dispositivi obsoleti alcuni modelli di Apple Watch. Per la precisione, si tratta degli Apple Watch Series 2 in alluminio e acciaio inossidabile. Ciò sta a significare che non saranno più riparabili presso Apple o centri autorizzati. La versione di fascia alta dell’Apple Watch Series 2, quella con cassa in ceramica, non è stata però inclusa nella lista.

Ricordiamo che l’ultima volta che il gruppo capitanato da Tim Cook ha classificato dei suoi dispositivi come vintage e obsoleti è stato a settembre scorso, aggiungendo ben nove modelli di Mac alla lista di prodotti obsoleti e altri tre sono stati inseriti nell’elenco di quelli vintage.