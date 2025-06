È ormai da molto tempo che Apple mira alla messa a punto di un iPhone con design all-screen e finalmente tra qualche anno, precisamente nel 2027, l’azienda potrebbe concretizzare il suo obiettivo, almeno stando a quanto riferimento da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore.

Apple: iPhone con design all-screen nel 2027

Nella sua più rendete newsletter “Power On”, infatti, il noto giornalista riferisce che il colosso di Cupertino ridurrà le dimensioni della Dynamic Island sui nuovi modelli di iPhone in arrivo il prossimo anno. Per l’anno ancora successivo, poi, si aspetta che Apple rilasci un modello di iPhone totalmente ridisegnato per il 20° anniversario.

Precedentemente Gurman aveva informato che l’iPhone del 20° anniversario si sarebbe caratterizzato per l’adozione di bordi in vetro curvi, cornici straordinariamente sottili e uno schermo edge to edge senza ritagli, affermandosi come il primo modello di iPhone con un design completamente trasparente.

Il mese corso, però, Wayne Ma di The Information ha riferito che i modelli di iPhone 18 Pro del prossimo anno sarebbero stati dotati di Face ID sotto schermo, con un solo piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera frontale. Ha anche detto che i dispositivi non avrebbero più un ritaglio a forma di pillola nella parte superiore del display.

Da tenere presente che il cammino verso il design a tutto schermo è iniziato con l’iPhone X nel 2017, quando Apple decise di passare dal Touch ID al Face ID e al notch. Nel 2022, poi, il notch è diventata la Dynamic Island con l’avvento di iPhone 14 Pro.