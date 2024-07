Apple: iPhone X, HomePod e AirPods diventano vintage

Dopo l’Apple Watch Series 1 e dopo l’iPad mini 4, Apple ha ufficialmente inserito anche l’iPhone X, il primo HomePod e gli AirPods di prima generazione nella lista dei prodotti vintage.

Apple: l’iPhone X, il primo HomePod e gli AirPods di prima generazione sono vintage

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, i prodotti vengono considerati vintage quando Apple ha smesso di distribuirli per la vendita da più di cinque anni, ma da meno di sette. I negozi Apple e i fornitori di servizi autorizzati continuano a offrire riparazioni per questi prodotti fino a due anni, ma il tutto è soggetto all’effettiva disponibilità dei pezzi di ricambio.

Successivamente, i prodotti vintage vengono poi classificati come obsoleti. Più precisamente, ciò avviene una volta trascorsi sette anni dall’ultima distribuzione in vendita e i negozi Apple e i fornitori di servizi autorizzati non offrono più riparazioni o altri servizi hardware per essi.

Tornando ai prodotti da poco entrati nell’era vintage, l’Phone X venne annunciato il 12 settembre 2017 e rilasciato il 3 novembre 2017. Ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta significativo nel design e nelle funzionalità degli smartphone della “mela morsicata”. Per celebrare il decimo anniversario dell’iPhone, Apple introdusse diverse novità significative, come la rimozione del tasto Home, un display Super Retina OLED edge-to-edge da 5,8 pollici, il Face ID al posto del Touch ID e un sistema di fotocamera TrueDepth in una notch. Inoltre, ha introdotto il primo motore neurale dedicato di Apple per capacità avanzate di apprendimento automatico e ha supportato la ricarica wireless per la prima volta.

Il primo HomePod è stato invece annunciato il 5 giugno 2017 durante la WWDC ed è stato poi rilasciato il 9 febbraio 2018, senza però mai arrivare in Italia. Era stato progetto per offrire audio di alta qualità e integrarsi con l’ecosistema Apple, inclusi Apple Music e AirPlay. Era dotato di un woofer ad alta escursione personalizzato e di una serie di sette tweeter. Inoltre, Siri integrato permetteva agli utenti di controllare la riproduzione musicale, gestire dispositivi smart home e accedere a informazioni e servizi tramite comandi vocali.

Gli AirPods di prima generazione sono state annunciate il 7 settembre 2016 e rilasciate sul mercato il 13 dicembre 2016. Grazie al chip W1 progettato su misura è stato possibile un abbinamento immediato con i dispositivi Apple, una lunga durata della batteria e una connettività wireless efficiente. Grazie ai sensori ottici e gli accelerometri di movimento, gli auricolari potevano rilevare quando erano nelle orecchie dell’utente, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione quando rimosse. Avevano in combinazione la custodia di ricarica portatile.