Apple Watch Series 1 è ufficialmente vintage

Solo qualche giorno fa, Apple ha aggiornato la sua lista di prodotti obsoleti, andando ad aggiungere al ricco elenco il primo Apple Watch in assoluto, quello lanciato nel 2015, e la sua variante in oro. Adesso, invece, l’azienda ha provveduto a inserire nella categoria dei prodotti vintage il modello successivo: Apple Watch Series 1.

Apple Watch Series 1 diventa vintage

La scorsa settimana, infatti, il sito Web di Apple è stato aggiornato per includere la Series 1 dello smartwatch dell’azienda nella categoria di cui sopra. Per chi non lo sapesse, il colosso di Cupertino categorizza come vintage un prodotto quando non è più stato distribuito in vendita da più di cinque anni ma meno di sette. Viene pertanto fornito un supporto limitato per i prodotti vintage, ossia le riparazioni sono ancora offerte ma soggette alla disponibilità delle parti di ricambio.

Ricordiamo che Apple Watch Series 1 e 2 sono stati annunciati insieme a settembre 2016. Tuttavia, mentre lo smartwatch appartenente alla Series 2 è stato interrotto un anno dopo con il lancio della Series 3, la Series 1 è rimasta disponibile all’acquisto come opzione più economica.

Inoltre, per chi non lo ricordasse, precisiamo che il primo smartwatch Apple e il Series 1 sono prodotti diversi tra loro e distanziati da un anno l’uno dall’altro.

La Series 1 ha sostituito il primo Apple Watch nel 2016 e aveva un hardware pressoché identico al modello originale, ma con un chip più veloce. La Series 2 offriva funzionalità aggiuntive, come un display più luminoso, il GPS integrato e una maggiore resistenza all’acqua.

Sia la Series 1 che la Series 2 dello smartwatch della “mela morsicata” hanno ricevuto aggiornamenti fino a metà del 2020 e l’ultimo software compatibile con questi modelli è watchOS 6.